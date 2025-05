In Magdeburg ist ein Streit zwischen vier Personen eskaliert. Dann zieht einer der Beteiligten eine Waffe und verletzt einen anderen Mann aus der Gruppe.

Magdeburg - Bei einem Streit zwischen vier Personen in Magdeburg hat ein 27-Jähriger eine Schreckschusswaffe gezogen, mehrfach um sich geschossen und einen Mann am Ohr verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren die drei Männer und eine Frau am späten Mittwochabend im Süden der Landeshauptstadt unterwegs als es aus bislang unbekannter Ursache zum Streit kam.

Dabei habe der 27-Jährige zunächst die Schreckschusswaffe gezogen und in die Luft geschossen. Als einer der anderen Männer versuchte, ihm die Waffe zu entreißen, habe er in Richtung der Gruppe geschossen und dabei einen 48 Jahre alten Mann am Ohr verletzt. Durch Zeugen wurde die Polizei verständigt, die schließlich eintraf und den 27-Jährigen aufforderte, sich auf den Boden zu legen. Er sei daraufhin widerstandslos festgenommen worden.