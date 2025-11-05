Frankfurt (Oder) - Ein Mann hat in Frankfurt (Oder) mit einer Softairwaffe aus einer Wohnung auf parkende Autos geschossen. Sechs Fahrzeuge wurden dabei beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Der Schütze sei zuvor einem Zeugen in der Berliner Straße aufgefallen. Daraufhin stellte die Polizei den 26-Jährigen und beschlagnahmte eine Gasdruckpistole samt Munition. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.