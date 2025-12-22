Auf der Frankfurter Allee greift ein Mann auf offener Straße wahllos mehrere Passantinnen an. Die Polizei kann ihn stellen. Zwei Frauen und ein Polizeibeamter werden verletzt.

Berlin - Ein Mann hat in Berlin-Friedrichshain wahllos mehrere Frauen angegriffen und einen Polizisten verletzt. Der 30 Jahre alte Mann schlug am Sonntagnachmittag unvermittelt eine 64 Jahre alte Frau auf der Frankfurter Allee, wie die Polizei mitteilte. Als die Frau zu Boden stürzte, habe der Tatverdächtige mehrfach auf sie eingetreten.

Eine 43 Jahre alte Passantin bemerkte die Tat und schrie den Mann an. Dieser soll ihr daraufhin ebenfalls ins Gesicht geschlagen haben. Eine weitere Passantin im Alter von 32 Jahren eilte den Frauen zu Hilfe. Der 30-Jährige warf eine Bierflasche nach ihr, verfehlte die Frau jedoch. Der Mann flüchtete, soll aber noch mehrere Frauen angespuckt und einen älteren Mann geschlagen haben.

Polizist bei Festnahme verletzt

Die Polizei konnte den 30-Jährigen an der Ecke Frankfurter Allee/Silvio-Meier-Straße festnehmen. Der Verdächtige leistete jedoch erheblichen Widerstand, wodurch ein Polizeibeamter an einem Knie und an einer Hand verletzt wurde. Der Verdächtige wurde in die psychiatrische Abteilung einer Klinik gebracht, dort aber wieder entlassen.

Die 64-Jährige erlitt Schürfwunden am Knie, die ambulant behandelt wurden. Die 43-jährige Frau erlitt ein Hämatom am Auge, verzichtete jedoch auf eine ärztliche Behandlung.