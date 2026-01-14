Bei eisigen Temperaturen rettet die Feuerwehr einen nach Hilfe rufenden Mann aus dem Teltowkanal. Im Krankenhaus wird er in ein künstliches Koma versetzt.

Berlin - Ein Mann schwebt nach seiner Rettung aus dem Teltowkanal in Neukölln in Lebensgefahr. Stark unterkühlt wurde der 30-Jährige am Dienstagabend in ein Krankenhaus gebracht, wie es von einem Polizeisprecher hieß. Ärztlichen Angaben zufolge sei er dort in ein künstliches Koma versetzt worden.

Wie es zu dem Vorfall kam, war zunächst nicht bekannt. Zeugen zufolge hatte sich der Mann jedoch selbst ins Wasser begeben. Nach einigen Minuten habe er panisch nach Hilfe geschrien. Der Mann habe unter Alkoholeinfluss gestanden, sagte der Polizeisprecher weiter.

Mit Wasserrettungsanzügen holten die Einsatzkräfte laut der Feuerwehr den 30-Jährigen aus dem Wasser, noch bevor Rettungstaucher vor Ort waren. Erst am Sonntag war eine 73-jährige Frau tot aus dem Teltowkanal geborgen worden.