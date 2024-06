Erfurt - 30 Parfüms soll ein 35-jähriger Mann aus einem Laden in der Erfurter Innenstadt gestohlen haben. Die Parfüms hätten einen Wert von 3600 Euro, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Der Mann sei schließlich am Mittwochnachmittag in Richtung Hauptbahnhof geflohen, wo ihn Polizisten gestellt hätten. Die Polizei ermittle nun wegen besonders schweren Diebstahls.