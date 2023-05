Eberswalde - Ein Mann hat am Vatertag in Eberswalde (Kreis Barnim) nach Angaben der Polizei mehrere Beamte attackiert und leicht verletzt. Die Polizisten seien am Donnerstagabend auf den 25-Jährigen aufmerksam geworden, weil er sich bei einem Streit in einer Gruppe besonders aggressiv gezeigt habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie hätten ihm einen Platzverweis erteilt. Der betrunkene Mann habe mehrfach in Richtung der Polizisten getreten und einen Beamten im Gesicht getroffen. Auch als der Mann in Gewahrsam gebracht wurde, sei er kaum zu bändigen gewesen - dabei habe er zwei Polizisten leicht verletzt. Die Polizei nahm einen weiteren betrunkenen Mann in Gewahrsam, der einen Platzverweis ignoriert habe.