Bei einem Einsatz in Erfurt machen Polizisten in einem Zimmer in einem Haus eine besondere Entdeckung.

Erfurt - Ein junger Mann soll in Erfurt Schafe von einer Koppel gestohlen und in ein Haus gebracht haben. Alarmiert worden seien die Beamten, weil sich der 20-Jährige unberechtigt in dem Wohnhaus aufgehalten haben soll, teilte die Polizei mit. Vor Ort hätten die Polizisten in der Nacht zu Sonntag dann den Mann in einem Zimmer entdeckt, wo er zwei Kamerunschafe in eine Box eingesperrt hatte. Die Tiere wiesen den Angaben nach Anzeichen von Dehydrierung und Unterernährung auf.

Zwei Kamerunschafe in einer Box

Auf Nachfrage der Beamten habe der Mann erklärt, er habe zunächst nur ein Schaf mitgenommen. Dann habe er sich jedoch gesorgt, dass das Tier sich alleine fühlen könnte und sich am Folgetag entschieden, ein zweites Schaf zu holen. Die Tiere seien inzwischen wieder bei ihrem rechtmäßigen Eigentümer.

Der junge Mann sei betrunken gewesen und habe Wahnvorstellungen gehabt, so die Polizei weiter. Er sei daher zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs sowie Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.