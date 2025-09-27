Ein Mann stellt sich der Polizei - und in einer Wohnung liegt ein Toter. Was steckt hinter dem Fund in Berlin-Mitte?

Polizei- und Rettungskräfte rücken zu einer Wohnung in der Leipziger Straße in Berlin-Mitte aus. Dort finden sie einen Toten. (Symbolbild)

Berlin - Ein 42-Jähriger soll in Berlin-Mitte einen anderen Mann getötet haben. Der Tatverdächtige stellte sich heute Mittag bei einer Polizeiwache. Am Sonntag entscheidet laut Polizei ein Haftrichter darüber, ob er in Untersuchungshaft kommt.

Der 42-Jährige sagte bei der Polizei, er habe einen Mann in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Leipziger Straße verletzt. Die Einsatzkräfte fanden dort einen leblosen 48-Jährigen. Trotz Reanimationsversuchen habe der Notarzt nur noch den Tod feststellen können, sagte ein Sprecher der Polizei. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Das Opfer habe mehrere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers aufgewiesen, sagte der Polizeisprecher. Weitere Angaben dazu machte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Auch zu Fragen nach dem möglichen Motiv und dem Hintergrund der Auseinandersetzung äußerte er sich nicht.