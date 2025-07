Mann sticht Frau in Berlin in Oberkörper: schwer verletzt

Berlin - Eine Frau ist in Berlin-Niederschöneweide von einem Unbekannten mit einem Messer schwer verletzt worden. Zwischen der 47-Jährigen und dem Mann sei es am Freitagabend auf dem Parkplatz eines Discount-Marktes in der Schnellerstraße zu einem Streit gekommen, berichtete die Polizei. Der Mann habe dann mit einem Messer zugestochen. Die 47-Jährige erlitt laut Polizei eine Stichverletzung am Oberkörper. Dann sei der Mann geflüchtet. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie ist nach Angaben der Polizei nicht lebensgefährlich verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.