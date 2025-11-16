Ein Mann will bei einer Panne helfen. Als er sein Fahrzeug verlässt, wird es entwendet – mitsamt seiner Frau auf dem Beifahrersitz. Bei einer Fahndung kommt ein weiterer Diebstahl ans Licht.

Schwarzach am Main - Einem hilfsbereiten Autofahrer ist in Unterfranken das Auto gestohlen worden – mitsamt seiner Frau auf dem Beifahrersitz. Der 55-Jährige hatte am Samstag bei Würzburg in Schwarzach am Main angehalten, um einem Mann mit einem Pannenfahrzeug zu helfen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Während der Helfer ausstieg, stieg der 26 Jahre alte Fahrer des Pannenwagens in dessen Auto und fuhr mit der Frau auf dem Beifahrersitz davon. Kurz nach dem Ortseingang von Kitzingen habe er die Frau aussteigen lassen, erklärte eine Polizeisprecherin.

Bei der Überprüfung des Pannenfahrzeugs stellte sich heraus: Auch dieses war gestohlen. Der Halter aus Thüringen hatte angegeben, ein 26-jähriger Bekannter habe das Auto entwendet. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Mann.