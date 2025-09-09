Der 56-Jährige kommt in einer Kurve von der Straße ab, sein Wagen landet im Graben. Der Notarzt kann ihm nicht mehr helfen.

Hecklingen - Ein 56-jähriger Autofahrer ist im Salzlandkreis von der Straße abgekommen und gestorben. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sei von einem medizinischen Problem auszugehen, teilte die Polizei mit. Der Mann war am frühen Nachmittag mit seinem Wagen in Hecklingen unterwegs.

Zeugen beobachteten demnach, wie der 56-Jährige an einer Kurve keinerlei Reaktion zeigte, um dem Straßenverlauf zu folgen. Das Auto kam im Straßengraben zum Stehen. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.