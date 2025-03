Am Bahnhof in Diepholz kommt es zu einem dramatischen Unfall. Ein Mann will einen abfahrenden Zug noch erwischen - mit fatalen Folgen.

Mann stirbt bei Bahnunfall in Diepholz

Diepholz - Bei einem Unfall mit einem Zug ist ein Mann am Bahnhof in Diepholz ums Leben gekommen. Der 52-Jährige hatte laut Polizei versucht, den bereits anfahrenden Zug einzuholen und den Türöffner zu bedienen. Dabei geriet er am späten Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache unter die Bahn, die Richtung Osnabrück unterwegs war.

Der Mann aus dem Landkreis Vechta erlitt so schwere Verletzungen, dass er an der Unfallstelle starb. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.