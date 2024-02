Ein Haus in Berlin-Staaken brennt in der Nacht. Über Stunden sind Feuerwehrleute im Einsatz und retten mehrere Menschen. Ein Mann kommt ums Leben.

Mann stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

Berlin - Bei einem Brand im Berliner Ortsteil Staaken ist ein 60 Jahre alter Mann in der Nacht zum Freitag gestorben. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen nicht vor, teilte die Polizei mit.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Brandbekämpfer in der Nacht zu dem Feuer im Reckeweg gerufen. Das Einfamilienhaus brannte in voller Ausdehnung. Während der Löscharbeiten retteten die Einsatzkräfte den Angaben zufolge die anderen Bewohner aus dem Gebäude: Eine 50-jährige Frau sowie zwei Männer im Alter von 48 und 60 Jahren wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Mehr als fünf Stunden waren etwa 90 Feuerwehrleute im Einsatz. Das Haus sei infolge des Brandes in Teilen eingestürzt. Die Ermittlungen zur Brandursache und auch zur Ursache des Todes dauern an.