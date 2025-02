Im Dachgeschoss eines Hauses bricht Feuer aus. Für einen Mann kommt jede Hilfe zu spät. Doch was ist mit seiner Frau?

Mann stirbt bei Wohnhausbrand in Weimar

Weimar - Beim Brand eines Wohnhauses in Weimar ist in der Nacht ein Mann gestorben. Der Dachstuhl des Hauses sei bei Ankunft der Einsatzkräfte schon komplett in Brand gestanden, teilte die Polizei mit. Der 71-jährige Bewohner des Dachgeschosses sei dann bei den Löscharbeiten tot aufgefunden worden. Seine 70-jährige Frau habe sich eigenständig aus dem Gebäude retten können und habe leichte Verbrennungen erlitten.

Wie es zu dem Feuer kam, sei derzeit noch ungeklärt. Das Zweifamilienhaus sei derzeit unbewohnbar, Angaben zum Sachschaden konnte die Polizei nicht machen. Die andere Familie, die in dem Haus wohnte, war zum Zeitpunkt des Brandes im Urlaub.