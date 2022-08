Mann stirbt in Prenzlauer Seebad: Todesursache noch unklar

Prenzlau - In einem Seebad in Prenzlau (Uckermark) ist ein Mann gestorben. Nach Polizeiangaben entdeckten Zeugen den 33-Jährigen am Dienstag leblos im Wasser. Wiederbelebungsmaßnahmen vor Ort blieben erfolglos - ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft habe, wie in solchen Fällen üblich, ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, sagte Bürgermeister Hendrik Sommer. Weshalb der Mann starb, sollte noch untersucht werden. Die Stadt ist Träger des Seebades. Sommer zeigte sich bestürzt und sprach den Angehörigen des Mannes sein Beileid aus.