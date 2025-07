Zwickau - In Zwickau ist ein Mann wahrscheinlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Der 36-Jährige sei in der Nacht blutend und schwer verletzt in einer Grundstückseinfahrt gefunden worden, teilte die Polizei mit. Wenig später sei er in einem Krankenhaus gestorben. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts aufgenommen.

Die Ermittler suchen dringend Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen in der Nacht geben können. Gesucht würden Menschen, die von Mitternacht bis halb zwei Autos oder Personen rund um die Erich-Mühsam-Straße beobachtet haben. Auch wer Geräusche oder Gespräche gehört habe, solle sich bei der Kripo melden.