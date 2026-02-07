Zwei Männer spazieren nachts im Hamburger Süden - als plötzlich fünf maskierte Unbekannte auf sie zukommen. Für einen kommt jede Hilfe zu spät. Was laut Polizei zu der Gewalttat bislang bekannt ist.

Ein Mann wurde bei der Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt und starb später im Krankenhaus. (Symbolbild)

Hamburg - In Hamburg ist ein 24-Jähriger nach einem Angriff gestorben. Fünf maskierte Unbekannte hatten den jungen Mann in der Nacht angegriffen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Informationen war er zuvor mit einem 23-jährigen Bekannten im Süden Hamburgs durch den Stadtteil Eißendorf spaziert. Als die Maskierten auf die Männer zukamen, trennten sich die beiden demnach.

Später habe der Bekannte erfolglos versucht, den 24-Jährigen per Telefon zu erreichen. Beim Absuchen der Gegend habe er das Opfer mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen auf der Straße liegend gefunden. Laut Polizeiangaben wurde der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen sei er dort kurze Zeit später an seinen Verletzungen gestorben.

Täter auf der Flucht, Hintergründe unklar

Eine eingeleitete Fahndung nach den Tätern mit mehreren Streifenwagen und Hunden blieb ohne Erfolg. Die Mordkommission nahm gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen auf.

Warum die beiden Männer angegriffen wurden, sei bislang unklar, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Hamburg auf Anfrage mit. Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.