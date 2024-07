Zeugen melden einen schwer verletzten Mann in der Eisenbahnstraße in Leipzig. Später stirbt er im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes.

Mann stirbt nach Auseinandersetzung in Leipzig

Leipzig - Ein 39 Jahre alter Mann ist nach einer Auseinandersetzung in der Leipziger Eisenbahnstraße im Krankenhaus gestorben. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes, wie eine Sprecherin mitteilte. Zeugen hatten den schwerst verletzten Mann in der vergangenen Nacht in der Eisenbahnstraße liegen sehen und die Polizei gerufen, wie es hieß. Später starb der Mann den Angaben zufolge im Krankenhaus.

Laut Polizeisprecherin war es zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen - ob Waffen im Spiel gewesen seien, werde noch ermittelt. Festnahmen gab es zunächst nicht. Auch die Hintergründe des Streits blieben vorerst unklar. Um Spuren zu sichern, war der Bereich der Eisenbahnstraße nachts vorübergehend gesperrt.