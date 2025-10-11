Während der Löscharbeiten in einer Kreuzberger Unterkunft finden Einsatzkräfte einen 57-Jährigen leblos im Keller. Er stirbt im Krankenhaus.

Berlin - Nach einem Brand in einer Unterkunft für Wohnungslose in Berlin-Kreuzberg ist ein Mann gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann während der Löscharbeiten leblos im Keller des Hauses gefunden. „Die Rettungskräfte reanimierten den 57-Jährigen und brachten ihn sofort in eine Klinik, wo er seinen Verletzungen schließlich erlag“, teilte die Polizei mit.

Zeugen hatten das Feuer im Keller eines Gebäudes in Kreuzberg in der Nacht gegen 4.15 Uhr gemeldet. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.