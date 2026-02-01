Ein 27-Jähriger stirbt nach Stichen in den Oberkörper. Nun ist gegen einen 18-Jährigen Haftbefehl wegen Totschlags ergangen.

In einer Wohnung in Lüneburg kommt es zu einer tödlichen Auseinandersetzung, gegen einen 18-Jährigen wird Haftbefehl erlassen. (Symbolbild)

Lüneburg - Nach einer tödlichen Auseinandersetzung in einer Wohnung in Lüneburg ist ein Haftbefehl wegen Totschlags gegen einen 18-Jährigen erlassen worden. Ein 27-Jähriger war am Freitag nach Stichverletzungen in den Oberkörper in dem Mehrfamilienhaus gestorben. Ein 40-Jähriger, der ebenfalls festgenommen worden war, wurde am Samstagabend wieder entlassen, wie die Polizei mitteilte.

Das Opfer erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Beamten stellten ein Küchenmesser als mutmaßliche Tatwaffe sicher. Der Leichnam des 27-Jährigen wurde in der Rechtsmedizin obduziert.

Die beiden Männer im Alter von 18 und 40 Jahren waren vorläufig festgenommen worden. Der Tatverdacht gegen den 40-Jährigen erhärtete sich laut Polizei jedoch nicht. Die Ermittlungen zum Tathergang und den Hintergründen dauern an.