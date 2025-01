Eine Autofahrt endet für einen 57-Jahre alten Mann in einem Fluss, mit schweren Folgen. Was ist passiert?

Schleusingen - Ein Mann stirbt nach einem Verkehrsunfall im Landkreis Hildburghausen. Der 57-Jährige ist in den frühen Morgenstunden auf der Themarer Straße in Schleusingen unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte. Aus bisher ungeklärter Ursache sei er von der Straße abgekommen und in einen angrenzenden Fluss gefahren, hieß es weiter. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er den Angaben zufolge kurze Zeit später starb. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet.