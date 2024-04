Berlin - Nach einem Wohnungsbrand in Berlin-Hellersdorf ist ein 63-jähriger Mann gestorben. Einsatzkräfte hatten ihn zunächst reanimieren können, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Am Donnerstagmorgen sei der Mann dann aber in einem Krankenhaus verstorben. Ein Anwohner hatte am späten Mittwochabend Rauchentwicklung in der Wohnung bemerkt und Feuerwehr und Polizei gerufen. Feuerwehrleute hätten den Mann bewusstlos in der Küche entdeckt und aus der Wohnung gerettet, hieß es weiter. Momentan geht die Polizei demnach von einer fahrlässigen Brandstiftung als Ursache aus.

Weil der Brand zu einer erheblichen Rauchentwicklung geführt hatte, mussten die Mieter das Wohnhaus zeitweise vorsorglich verlassen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand laut Angaben der Feuerwehr schnell unter Kontrolle bringen. Die Ermittlungen dauerten an.