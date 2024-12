In einer Wohnung in Gera bricht ein Feuer aus. Rettungskräfte finden einen leblosen 90-Jährigen.

Gera - Ein 90 Jahre alter Mann ist nach einem Wohnungsbrand in Gera gestorben. Das Feuer sei am späten Dienstagnachmittag aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Feuerwehr habe den leblosen Mann in der Wohnung in der vierten Etage gefunden. Er starb wenig später im Krankenhaus. Durch die starke Rauchentwicklung wurde zudem eine 80 Jahre alte Hausbewohnerin leicht verletzt. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.