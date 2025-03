Ein Einfamilienhaus steht am Morgen im Saalekreis in Flammen. Einsatzkräfte finden einen schwerst verletzten Mann - er muss aus größerer Höhe gefallen sein.

Wettin-Löbejün - Ein Mann ist bei einem Brand in Wettin-Löbejün (Saalekreis) aus einem Einfamilienhaus gefallen oder gesprungen. Einsatzkräfte fanden den Mann am Dienstagmorgen mit starken Verbrennungen und Sturzverletzungen auf, wie die Polizei Saalekreis mitteilte. Er kam schwerst verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus, wie es hieß.

Der Mann muss laut Polizei aus größerer Höhe gefallen sein. Ob er selbst sprang, sollen Ermittlungen zeigen. Außerdem ist bislang nicht geklärt, ob es sich bei dem Mann um den Bewohner des Hauses handelt. Das Feuer brach demnach in den Morgenstunden im Ortsteil Löbejün aus.