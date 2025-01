Ein 27-Jähriger suchte in Oldenburg eine Übernachtungsmöglichkeit und landete im Gefängnis. (Symbolbild)

Oldenburg - Ein per Haftbefehl gesuchter 27-Jähriger hat bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Oldenburg geklingelt, um sich nach einer Übernachtungsmöglichkeit zu erkundigen. Der Mann wurde ins Gefängnis gebracht, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte.

Demnach stellten die Beamten am Donnerstagabend auf der Dienststelle fest, dass der 27-Jährige im polizeilichen Fahndungssystem registriert war. Nach einer Verurteilung wegen Sachbeschädigung aus dem Jahr 2023 muss er eine offene Geldstrafe von 3.390 Euro zahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 113 Tagen verbüßen. Da der Mann den Betrag nicht begleichen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt gebracht.