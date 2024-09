Aue Bad-Schlema - Nach dem Tod eines 27-Jährigen in Aue-Bad Schlema im Erzgebirge ist ein 24 Jahre alter Mann festgenommen worden. Gegen ihn wird nach Angaben der Polizei wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes ermittelt. Laut Angaben der Polizei wurde am späten Freitagabend ein lebloser Mann in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses gefunden. Ein Notarzt stellte später den Tod des 27-Jährigen fest. Die Situation legte den Verdacht nahe, dass der 27-Jährige gewaltsam zu Tode kam, hieß es. Der 24-jährige Mieter, der sich ebenfalls in der Wohnung befand, wurde vorläufig festgenommen. Die Hintergründe sind derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.