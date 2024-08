Mit einem Schuss betritt ein Mann am Morgen eine Tankstelle und fordert Bargeld. Mit der Beute flüchtet er in einen Wald.

Ein Mann hat in Potsdam eine Tankstelle überfallen und ist nun auf der Flucht. Symbobild

Potsdam - Ein maskierter Mann hat am Morgen eine Tankstelle im Potsdamer Stadtteil Bornstedt überfallen. Der Täter habe unvermittelt mit einer Waffe in die Luft geschossen, sagte ein Sprecher der Polizei. Anschließend habe er Bargeld aus der Kasse gefordert. Danach flüchtete der Täter mit der Beute in ein angrenzendes Waldgebiet.

Mehrere Streifenwagen, ein Polizeihubschrauber sowie ein Fährtenhund suchen nach dem flüchtigen Täter - bisher ohne Erfolg. Es werden nach Polizeiangaben Spuren gesichert und Zeugen befragt. Der Bereich um den Tatort wurde abgesperrt.