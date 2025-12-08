Heimweg wird zum Alptraum: Der Täter schlug zu, als die Frau mit den Einnahmen vom Weihnachtsmarkt unterwegs war.

Gera - Eine 33-jährige Frau ist in Gera von einem Unbekannten auf dem Heimweg überfallen worden. Laut Polizei wurde der Frau am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr ein vierstelliger Geldbetrag geraubt. Die Frau arbeitet demnach als Verkäuferin auf dem Weihnachtsmarkt und war mit den Einnahmen des Wochenendes zu Fuß unterwegs gewesen.

Den Angaben zufolge schlug der Unbekannte die Frau ins Gesicht und bedrohte sie mit einem Messer. Die Polizei vermutet, dass er die 33-Jährige vom Verkaufsstand verfolgt habe. Der Täter wird nun gesucht.