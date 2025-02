In Berlin-Steglitz fallen Schüsse auf ein vorbeifahrendes Auto. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und fahndet nach dem Täter. Der Fahrer erleidet nur eine leichte Verletzung.

In Berlin-Steglitz wurde auf ein Auto geschossen. Der Fahrer ist mit einer Schürfwunde davon gekommen. (Symbolbild)

Berlin - Nach den gezielten Schüssen auf ein Auto in Berlin-Steglitz hat der Fahrer nur eine Schürfwunde davongetragen. Am Donnerstag hatte eine noch unbekannte Person auf dem Hindenburgdamm auf ein vorbeifahrendes Auto geschossen und war anschließend geflohen. Der 58-Jährige am Steuer des Wagens konnte noch bis zu einer Kreuzung fahren und rief dann die Polizei. Der Fahrer wurde nach Polizeiangaben leicht im Nacken verletzt und lehnte ärztliche Behandlung ab.

Hintergrund und Täter sind noch unbekannt, die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Tatort blieb für fast dreieinhalb Stunden gesperrt.