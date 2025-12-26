Die Stadt Halle warnt eindringlich vor dem Betreten von Eisflächen. Ein Unfall zeigt, wie gefährlich ein solcher Ausflug werden kann.

Mitglieder der halleschen Berufs- und der freiwilligen Feuerwehr haben den Mann und den Hund gerettet. (Symbolfoto)

Halle - In Halle ist ein Mann mit seinem Hund auf eine Eisfläche der Weißen Elster gegangen und ins Wasser eingebrochen. Mitglieder der halleschen Berufs- und der freiwilligen Feuerwehr hätten den Mann und seinen Hund gerettet, teilte die Stadt Halle mit. Es sei auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz gekommen.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, der verletzte Hund zu einem Tierarzt gebracht. Die Stadt warnte eindringlich vor dem Betreten von Eisflächen. „Das Eis ist nicht tragfähig und kann unvermittelt brechen – mit lebensbedrohlichen Folgen“, hieß es.