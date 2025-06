Im Gusborner Ortsteil Siemen verschanzt sich ein Mann mit Schusswaffen in seinem Haus – die Polizei rückt mit Spezialkräften an.

Nach einer Bedrohungslage mit Schusswaffen in Gusborn ist ein Mann leicht verletzt in eine Klinik gebracht worden. (Symbolbild)

Gusborn - Ein 59-jähriger Mann hat sich am Donnerstag in seinem Wohnhaus im Landkreis Lüchow-Dannenberg mit Schusswaffen verschanzt und damit einen stundenlangen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Polizei brachte die Situation am Abend unter Kontrolle, wobei der Mann leicht verletzt wurde – weitere Personen kamen nicht zu Schaden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Einsatz begann nach einem innerfamiliären Streit in dem Gusborner Ortsteil Siemen. Als die alarmierten Beamten vor Ort eintrafen, zog sich der 59-Jährige ins Haus zurück, während seine Lebensgefährtin draußen blieb. Von drinnen drohte der Mann damit, Schusswaffen gegen andere oder sich selbst einzusetzen. Nach Polizeiangaben besitzt der Mann legal mindestens zwei Langwaffen als Jagdberechtigter.

Das Wohnhaus und der umliegende Bereich wurden weiträumig abgesperrt. Spezialeinsatzkräfte der Polizei Niedersachsen führten über Stunden Gespräche mit dem Mann. Am Abend gelang es ihnen schließlich, den 59-Jährigen zu überwältigen. Er wurde im Anschluss in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Waffen wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.