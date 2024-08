Mehrere Menschen sind bei einem Messerangriff in einer Gemeinschaftsunterkunft verletzt worden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Was ist bekannt?

Berlin - Ein Mann hat in einer Gemeinschaftsunterkunft in Berlin-Marzahn mit einem Messer mehrere Menschen verletzt. Der Tatverdächtige sei festgenommen worden, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann am Dienstagabend die Menschen mit einem Messer angegriffen haben. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Wie schwer sie verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Auch der Grund der Attacke ist bislang unklar. Zuvor hatten der „Berliner Kurier“ und die „B.Z.“ darüber berichtet.