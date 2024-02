Mann verliert 40.000 Euro an Krypto-Trickbetrüger

Anhalt-Bitterfeld - Ein 57 Jahre alter Mann hat bei einer vermeintlichen Investition in Kryptowährung 40.000 Euro an Trickbetrüger verloren. Der Mann aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld zahlte mehrere Monate lang Geld auf ein vermeintliches Depot ein, wie die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Donnerstag mitteilte.

Die Betrüger stellten dem 57-Jährigen teilweise hundertprozentige Gewinne in Aussicht, hieß es. Als der Mann sein Geld ausgezahlt haben wollte, brach laut Polizei der Kontakt zur angeblichen Investmentfirma ab. Die Polizei rät dazu, Investments grundsätzlich nur bei Kreditinstituten abzuschließen, bei denen eine europäische Einlagensicherung besteht.