Berlin - Ein Mann hat in der Nacht in Berlin-Weißensee in einer Straßenbahn bei einer Auseinandersetzung mit Fahrgästen Reizgas versprüht. Zudem soll der 36-Jährige später einen 56 Jahre alten Mann mit der Faust geschlagen haben, der eine Platzwunde davontrug, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte nahmen ihn fest. Nach einer Blutentnahme wurde er wieder freigelassen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann am frühen Morgen mit einer Frau in Streit geraten, die an der Haltestelle Weißer See mit einem Hund in die Straßenbahn zugestiegen war. Als sich drei weitere Fahrgäste einmischten, um den Streit zu schlichten, soll es zu einem Handgemenge gekommen sein, bei dem der 36-Jährige das Reizgas versprühte. Als er an der Haltestelle an der Berliner Allee ausgestiegen sei, habe ihn die dreiköpfige Gruppe verfolgt und es sei erneut zu Tätlichkeiten gekommen, hieß es. Dabei sei der 56-Jährige durch den Faustschlag verletzt worden.