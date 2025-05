Ein Mann versteckt sich in einer Wohnung in Sömmerda vor der Polizei. Die findet ihn an einem ungewöhnlichen Ort.

Sömmerda - Um seinem Haftbefehl zu entgehen, hat sich ein Mann in Sömmerda vor der Polizei im Bettkasten versteckt. Der 37-Jährige sollte eine dreimonatige Freiheitsstrafe wegen Drogenhandels antreten, wie die Polizei mitteilte. Als Beamte den Haftbefehl vollstrecken wollten, standen sie zunächst vor der geschlossenen Wohnungstür. Nach einiger Zeit habe ein Mitbewohner die Polizisten in die Wohnung gelassen. Dort entdeckten sie den Gesuchten schließlich versteckt in einem Bettkasten. Der Mann wurde verhaftet und in ein Gefängnis gebracht.