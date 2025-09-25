Mit einem Sportboot ist ein Mann auf eine Sandbank geraten. Beim Versuch, das Boot zu befreien, stirbt der 81-Jährige. Was war passiert?

Teupitz - Ein 81-jähriger Mann ist im Teupitzer See (Landkreis Dahme-Spreewald) ertrunken. Nach sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen mit Tauchern, Echolot, Feuerwehr sowie einem Rettungshubschrauber „konnte der Mann nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden“, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Es wurde ein Todesursachen-Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der Mann und eine weitere Person waren nach Polizeiangaben am Mittwoch auf dem See mit einem Sportboot unterwegs. Als das Boot auf eine Sandbank aufsaß, verließ der 81-Jährige das Boot, um es wieder freizubekommen. Nach Polizeiangaben sei er, nachdem er im Wasser war, unvermittelt untergetaucht. Später sei nur noch seine Leiche geborgen worden. Bereits vor wenigen Tagen war im Landkreis Barnim ein Kajakfahrer gekentert und ertrunken. Seine Leiche wurde ebenfalls vor wenigen Tagen gefunden.