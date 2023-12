Hannover - Ein Mann ist mit seinem Auto auf der Autobahn 2 verunfallt und gestorben. Der 27-Jährige kam in der Nacht auf Mittwoch auf Höhe der Tank- und Rastanlage Garbsen Nord aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte unter anderem gegen die Seite eines geparkten Lastwagens, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Wegen des Unfalls war die Autobahn in dem Bereich in Fahrtrichtung Dortmund stundenlang gesperrt. Am Vormittag wurden demnach zwei der drei Fahrspuren wieder freigegeben.

Der Autofahrer kollidierte den Angaben nach zunächst mit der Seitenschutzplanke. Anschließend fuhr er über den Grünstreifen und prallte seitlich gegen die Seite des Lastwagens, der auf dem Zubringer zum Beschleunigungsfahrstreifen stand. Der Mann starb demzufolge unmittelbar. Ein 40-Jähriger, der sich in dem Lastwagen ausruhte, wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 82.000 Euro.

Durch den Zusammenprall der Fahrzeuge lief Kraftstoff aus, weswegen die Autobahn gesperrt wurde. Eine der Fahrbahnen sei aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten nach wie vor nicht befahrbar, teilte die Polizei am Mittwochvormittag mit. Es gebe daher einen Rückstau. Wann die dritte Spur frei werde, sei noch unklar.