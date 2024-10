Treuen - Gas und Bremse verwechselt: Beim Einparken hat ein 86-Jähriger in Treuen (Vogtlandkreis) aus Versehen seinen Wagen beschleunigt und ist ungebremst gegen ein Supermarktgebäude geprallt. Dabei wurde die 85-jährige Beifahrerin schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilt. Der Fahrer sei leicht verletzt worden. Der Schaden an der Hausfassade sowie des Wagens liege bei rund 8.000 Euro. Das Auto sei nicht mehr fahrbereit.