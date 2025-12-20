weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Verletzter Fußgänger: Mann von Auto erfasst – Polizei bittet um Hinweise

Liveticker:
Gedenken nach dem Anschlag – Liveticker zum Jahrestag des Anschlages in Magdeburg
Gedenken nach dem Anschlag – Liveticker zum Jahrestag des Anschlages in Magdeburg

Verletzter Fußgänger Mann von Auto erfasst – Polizei bittet um Hinweise

Ein Fußgänger wird schwer verletzt. Die Ermittler hoffen auf Augenzeugen, um das Geschehen in der Nacht aufzuklären. Wer kann helfen?

Von dpa 20.12.2025, 12:26
Ein Fußgänger wird in Eisenach von einem Auto erfasst und schwer verletzt. (Symbolbild)
Ein Fußgänger wird in Eisenach von einem Auto erfasst und schwer verletzt. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Eisenach - Bei einem Verkehrsunfall in Eisenach ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Der Mann sei am späten Freitagabend kurz nach einer Kreuzung plötzlich auf die Straße getreten und von einem Auto erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. 

Der Fußgänger habe bewusstlos auf der Fahrbahn gelegen und sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen könnten.