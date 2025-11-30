In der Nacht auf Samstag kam es zu einem schweren Unfall mit einer Stadtbahn in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Ermittelt wird nun sowohl gegen den Fußgänger als auch den Stadtbahnfahrer.

Hannover - Nach einem Straßenbahn-Unfall mit einem Fußgänger in Hannover wird gegen den 42 Jahre alten Stadtbahnfahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der 59-jährige Fußgänger war in der Nacht auf Samstag im Stadtteil Vahrenwald von der Bahn erfasst und eingeklemmt worden. Dabei wurde er schwer verletzt. Der 59-Jährige müsse sich wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten, teilte die Polizei mit. Wie es zum Unfall gekommen ist, sei bislang weiterhin unklar.

Fahrgäste blieben unverletzt

Feuerwehrleute hoben die Bahn in der Vahrenwalder Straße mit schwerem Gerät an und befreiten den 59-Jährigen. Zum Zeitpunkt des Unfalls saßen etwa 50 Menschen in der Stadtbahn. Sie blieben trotz Notbremsung unverletzt. Ein Sachschaden entstand nicht. Der betroffene Streckenabschnitt der Stadtbahn blieb nach Polizeiangaben knapp 90 Minuten bis circa 2:30 Uhr gesperrt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalles.