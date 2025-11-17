Ein Mann soll mehrfach den „Hitlergruß“ gezeigt sowie eine Frau verletzt haben. Nun muss er sich vor Gericht verantworten.

Berlin - Die Staatsanwaltschaft Berlin hat einen 50-Jährigen wegen mehrfachen Zeigens des „Hitlergrußes“ angeklagt. Zwischen Februar und Juli 2024 hatte der Mann mutmaßlich den verbotenen Gruß viermal im öffentlichen Nahverkehr gezeigt, hieß es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Außerdem werden dem Angeklagten fremdenfeindliche Beleidigungen in zwei Fällen sowie ein Fall der Körperverletzung vorgeworfen. Der Mann soll am 6. Juni und am 18. Juli 2024 in der S-Bahn in Wuhlheide insgesamt drei Personen fremdenfeindlich beleidigt haben. Bei der Tat am 6. Juni soll er zudem eine Frau geschlagen und getreten haben. Sie wurde dabei leicht verletzt, hieß es von einem Sprecher der Staatsanwaltschaft.