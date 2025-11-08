In Neukölln wird ein 26-Jähriger verletzt, als er einen Streit schlichten will. Er kommt mit Stichverletzungen ins Krankenhaus.

Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Neukölln mit einem Messer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der 26-Jährige angegriffen, als er versuchte, eine Streitigkeit zu schlichten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gab es am Freitag vor einem Friseursalon auf der Sonnenallee eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Gruppen.

Als der 26-Jährige mit seinem 27 Jahre alten Begleiter habe einschreiten wollen, sei ein Mann aus einer der Gruppen auf den Jüngeren zugegangen und habe ihm ins Bein gestochen. Der Mann habe eine Stichverletzung im Oberschenkel erlitten. Demnach wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fachkommissariat ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.