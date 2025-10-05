Hannover - Ein bislang unbekannter Täter hat einen 33-Jährigen in Hannover angeschossen und ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann in der Nacht zu Sonntag schwer verletzt. Der Täter stahl das Mobiltelefon des Opfers. Die Polizei leitete eine umfangreiche Fahndung nach dem Täter ein, fand ihn aber nicht. Nach ersten Erkenntnissen war er 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, dunkel gekleidet und maskiert. Eine Schusswaffe wurde zunächst nicht gefunden. Die Polizei bittet Menschen, die Hinweise zu der Tat im Stadtteil Wülfel geben können, sich zu melden.