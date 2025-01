Dresden - Bei Durchsuchungen mehrerer Objekte in Sachsen und drei weiteren Bundesländern ist ein 48-Jähriger aufgrund des Verdachts des Betrugs festgenommen worden. Laut des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen sind der Mann sowie ein 60-jähriger mutmaßlicher Komplize beschuldigt, mehrfach Maschinen an Kunden verkauft, aber nie ausgeliefert zu haben. An ihrer Betrugsmasche hätten sie fast 1,6 Millionen Euro verdient, hieß es weiter.

Betrugsmasche mit Maschinen fliegt auf

Am Mittwoch wurden in insgesamt vier Bundesländern mehrere Immobilien des 48-Jahre alten Geschäftsführers sowie seines 60-jährigen Angestellten durchsucht. Davon allein neun Objekte in Sachsen. Die eigentliche Firma des 48-Jährigen, bei der ja auch der 60-Jährige angestellt sei, habe ihren Sitz in Dresden. Durchsuchungen gab es den Angaben zufolge zudem in Bayern, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern.

Das LKA Sachsen teilte mit, dass wohl Beweise gefunden wurden, woraufhin der 48-Jährige von den Beamten festgenommen wurde. Gegen ihn war laut aktuellen Angaben über denselben Tatbestand bereist ein Haftbefehl ausgestellt worden. Nun ermitteln die Staatsanwaltschaft Dresden und das Landeskriminalamt Sachsen gemeinsam im Fall.