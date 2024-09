Belm - Ein in einer Einfahrt liegender Mann ist in Belm (Landkreis Osnabrück) von einem Auto überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Warum der 26-Jährige am frühen Morgen dort lag, ist noch unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und ist nicht ansprechbar.

Die 29 Jahre alte Autofahrerin hatte den Mann beim Abbiegen auf ein Grundstück übersehen. Ihr Wagen wurde beschlagnahmt. Bei dem Einsatz waren Polizei, Rettungsdienst und auch ein Notfallseelsorger vor Ort.