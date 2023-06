Leinefelde-Worbis/Nordhausen - Bei Arbeiten an einer Hausfassade ist in Leinefelde-Worbis (Eichsfeld) ein Stahlträger herabgestürzt und hat einen Mann am Bein schwer verletzt. Der 55-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei in Nordhausen am Montag mitteilte. Wie es am Vormittag im Ortsteil Leinfelde zu dem Unfall kam, ist noch ungeklärt. Neben der Polizei ermittelt auch das Amt für Arbeitsschutz.