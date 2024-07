Mann wirft in Goslar Gegenstand von Brücke auf Auto

Ein Mann hat von einer Brücke in Goslar einen Gegenstand auf ein Auto geworfen. (Symbolbild)

Goslar - Ein Unbekannter hat von einer Brücke in Goslar einen Gegenstand auf ein Auto geworfen und dabei das Dach beschädigt. Die 65 Jahre alte Autofahrerin blieb bei dem Vorfall am Samstag unverletzt, wie die Polizei heute mitteilte. Die Frau hatte zwei Männer auf der Brücke, die über die Bundesstraße 6 führt, gesehen. Als sie mit ihrem Fahrzeug kurz vor der Durchfahrt war, schlug der unbekannte Gegenstand auf dem Autodach auf. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen.