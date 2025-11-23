Bein einem Einsatz finden Polizisten einen Mann randalierend in seiner Wohnung. Als sie ihn stellen will, eskaliert die Situation.

Bad Salzungen - Ein Mann soll in Bad Salzungen (Wartburgkreis) ein Messer in Richtung von Polizisten geworfen haben. Die Beamten seien zunächst zu einer Auseinandersetzung gerufen worden, teilte die Polizei mit. Vor Ort hätten sie zunächst niemanden gefunden. Später sei ihnen aber ein 47-Jähriger randalierend in seiner nahegelegenen Wohnung aufgefallen.

Er habe sich dort bedrohlich mit einem Küchenmesser vor den Beamten aufgebaut, dieses soll er dann in deren Richtung geworfen haben. Die Polizisten hätten Pfefferspray eingesetzt, um ihn zu überwältigen. Der Mann habe unter Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden und sei in eine Klinik eingewiesen worden, hieß es. Im Nachgang habe sich noch herausgestellt, dass er zuvor zwei Menschen leicht verletzt habe.