Zwei Grundschüler erleben nach Schulschluss einen Schockmoment – ein Mann im schwarzen Auto wird zum Verdächtigen. Was die Polizei über ihn weiß und welche Maßnahmen laufen.

Schellerten - Nach mutmaßlichen Sexualdelikten zum Nachteil von Kindern im Landkreis Hildesheim haben Ermittler einen 35-jährigen Tatverdächtigen identifiziert. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim mitteilten, richtet sich das Verfahren gegen einen Mann aus dem Landkreis Hildesheim. Die Ermittlungen dauern an.

Mann soll sein Geschlechtsteil entblößt haben

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen Anfang Februar im Schellerter Ortsteil Ottbergen zwei Grundschüler nach Schulschluss jeweils kurz nacheinander von dem Fahrer eines schwarzen Autos angesprochen worden sein. Dabei soll der Mann sein Geschlechtsteil entblößt haben. Die Jungen hätten sich anschließend ihren Eltern anvertraut, hieß es. Diese erstatteten Anzeige.

Mehrere Zeugenhinweise sowie weitere Ermittlungen hätten die Behörden auf die Spur des 35-Jährigen gebracht. Der Mann sei mit den Vorwürfen konfrontiert worden, zudem hätten Beamte eine sogenannte Gefährderansprache bei ihm durchgeführt. Weitere Angaben zu möglichen strafprozessualen Maßnahmen machten die Behörden zunächst nicht.

Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim führt die Ermittlungen. Ob sich der Tatverdacht bestätigt, ist Gegenstand der weiteren Untersuchungen. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.