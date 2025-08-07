Die beiden Tatverdächtigen sollen mit Fäusten und Gegenständen auf das Opfer losgegangen sein. Aber nicht nur das.

Nottertal-Heilinger Höhen - Ein Mann ist in seiner Wohnung im Unstrut-Hainich-Kreis von zwei anderen Männern überfallen worden. Die beiden Tatverdächtigen hätten sich am Mittwochabend gewaltsam Zutritt zu der Wohnung des 30-Jährigen in einer Gemeinschaftsunterkunft in Nottertal-Heilinger Höhen verschafft, teilte die Polizei mit.

Dort hätten sie ihn mit Fäusten und Gegenständen attackiert. Auch Pfefferspray soll zum Einsatz gekommen sein. Das Opfer musste demnach mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Die Hintergründe sind laut Polizei noch unklar.